Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске - власти

Спасатели обнаружили тела восьми горняков в шахтном стволе "Уралкалия" в Соликамске в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора.

"Нашли тела восьми человек", - сказал собеседник агентства.

"Первое тело нашли на первом уровне полога, еще одно тело на втором уровне полога и на третьем уровне тела шестерых человек", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что остались отдельные очаги пожара.

Спускавшаяся к месту пожара седьмая группа пожарных поднялась, готовится к спуску следующая бригада.

Ранее сообщалось, что спасатели предприняли седьмую попытку пройти к заблокированным в задымленном шахтном стволе "Уралкалия" строителям

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь рабочих поднялись на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, заблокированными в руднике. Уже были предприняты несколько безуспешных попыток пробиться к ним.

Глава компании-подрядчика ФГУП "УС -30", работавшей в шахте, заявил, что кислород в специальных баллонах, которые были у его сотрудников, уже мог иссякнуть.

Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место инцидента. Позднее он доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ходе спасательной операции, а также о мерах по оказанию помощи пострадавшим в результате инцидента.

Д.Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям.

Между тем СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Следователи полагают, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

На руднике работает следственно-оперативная группа.