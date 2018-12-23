Роструд напоминает о предстоящих через неделю десятидневных новогодних каникулах

Ровно через неделю в России начнутся десятидневные новогодние выходные - с 30 декабря по 8 января включительно, напомнили в Роструде.
"Новогодние выходные начнутся в следующее воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник, 8 января 2019 года", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Соответственно, первый рабочий день у россиян в будущем году - среда, 9 января 2019 года, и, таким образом первая рабочая неделя следующего года продлится три дня - до пятницы, 11 января включительно.
Замглавы ведомства отметил, что новогодним выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя - с понедельника, 24 декабря, по субботу 29 декабря.
"Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать "новогодние каникулы". Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесён на понедельник, 31 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя уходящего года будет шестидневной", - сказал собеседник агентства.
Нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавляют выходные дни к празднованию Первомая в 2019 году (2 и 3 мая, четверг и пятница), отметил И.Шкловец.
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