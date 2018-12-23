Президент Эстонии готова отправиться в Москву, если будет ратифицирован пограничный договор

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) готова отправиться в Россию в случае, если в Москве будет ратифицирован двусторонний пограничный договор.
"Я уже говорила, что в одном случае поеду совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить", - заявила глава государства, подводя итоги уходящего года в интервью Эстонскому телевидению.
"Говоря о внешней политике, я уже неоднократно отмечала, что нужно разговаривать, даже если мы ни о чем не договоримся. Да, нам гораздо приятнее разговаривать с теми людьми, с которыми мы находимся в едином пространстве ценностей и разделяем единые цели, но сущность дипломатии заключается в разговоре со всеми. По-моему, это крайне важно и необходимо", - подчеркнула К.Кальюлайд.
Сравнивая политику США и России в отношении Эстонии, она высказала мнение, что у Эстонии нет никаких оснований не верить президенту Дональду Трампу, который заявлял неоднократно, что США никогда не оставляли Эстонию в беде и не оставят.
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