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Дальнее зарубежье 23.12.2018 11:56

Президент Эстонии готова отправиться в Москву, если будет ратифицирован пограничный договор

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) готова отправиться в Россию в случае, если в Москве будет ратифицирован двусторонний пограничный договор.

"Я уже говорила, что в одном случае поеду совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить", - заявила глава государства, подводя итоги уходящего года в интервью Эстонскому телевидению.

"Говоря о внешней политике, я уже неоднократно отмечала, что нужно разговаривать, даже если мы ни о чем не договоримся. Да, нам гораздо приятнее разговаривать с теми людьми, с которыми мы находимся в едином пространстве ценностей и разделяем единые цели, но сущность дипломатии заключается в разговоре со всеми. По-моему, это крайне важно и необходимо", - подчеркнула К.Кальюлайд.

Сравнивая политику США и России в отношении Эстонии, она высказала мнение, что у Эстонии нет никаких оснований не верить президенту Дональду Трампу, который заявлял неоднократно, что США никогда не оставляли Эстонию в беде и не оставят.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]