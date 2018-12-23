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СНГ 23.12.2018 13:19

МВД России планирует ввести в свою компетенцию государственный пожарный надзор

Министерство внутренних дел РФ предлагает до конца лета следующего года наделить полицию полномочиями по государственному пожарному надзору.

Ведомство разметило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки соответствующих поправок в "Положение об МВД".

"Краткое описание проблемы: наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", - говорится в документе.

В нем отмечается, что планируемый срок вступления изменений в силу - август 2019 года.

Каких-либо других подробностей, в том числе, обоснование необходимости подготовки таких поправок, не приводится.

В настоящее время функции Госпожнадзора лежат на министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

В МВД не уточняют, планируется ли полностью передать функцию пожарного надзора от МЧС к МВД.

С 1927 года Госпожнадзор входил в состав НКВД и МВД, а с 2001 года был переведен в систему МЧС.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей МВД и МЧС по этой инициативе.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, ПОЖАРНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]