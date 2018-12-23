Лидеры демократического меньшинства в двух палатах Конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелози обвинили президента США Дональда Трампа в остановке работы правительства США, сообщает агентство Associated Press.

Так, по словам лидера демократов в Сенате США Ч.Шумера и лидера демократического меньшинства в Палате представителей Н.Пелози, Д.Трамп "получил то, чего он хотел" после неоднократных угроз приостановкой работы бюджетных учреждений. По их мнению, причиной сложившейся ситуации является "вспышка гнева" Д.Трампа.

Они также отметили, что проект стены на границе с Мексикой, из-за финансирования которого разгорелся спор, является "неэффективным и дорогим". По их словам, Д.Трамп "убедил республиканцев в Палате представителей загнать нашу страну в разрушительную ситуацию с приостановкой работы правительства в разгар праздничного сезона".

Демократы добавили, что, если спор вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой не будет разрешен в ближайшее время, они примут законопроект о финансировании бюджета в начале января, когда получат большинство в Палате представителей.

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.