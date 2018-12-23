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Дальнее зарубежье 23.12.2018 14:06

Демократы считают, что Трамп "загнал страну" в разрушительную ситуацию из-за приостановки работы правительства

Лидеры демократического меньшинства в двух палатах Конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелози обвинили президента США Дональда Трампа в остановке работы правительства США, сообщает агентство Associated Press.

Так, по словам лидера демократов в Сенате США Ч.Шумера и лидера демократического меньшинства в Палате представителей Н.Пелози, Д.Трамп "получил то, чего он хотел" после неоднократных угроз приостановкой работы бюджетных учреждений. По их мнению, причиной сложившейся ситуации является "вспышка гнева" Д.Трампа.

Они также отметили, что проект стены на границе с Мексикой, из-за финансирования которого разгорелся спор, является "неэффективным и дорогим". По их словам, Д.Трамп "убедил республиканцев в Палате представителей загнать нашу страну в разрушительную ситуацию с приостановкой работы правительства в разгар праздничного сезона".

Демократы добавили, что, если спор вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой не будет разрешен в ближайшее время, они примут законопроект о финансировании бюджета в начале января, когда получат большинство в Палате представителей.

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

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Тэги: США, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА, ДЕМОКРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]