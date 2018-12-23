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СНГ 23.12.2018 14:31

Обсерватория "Спектр-РГ" отправится на орбиту весной 2019 года - "Роскосмос"

Научная конференция в Институте космических исследований РАН подвела итоги астрофизического года и наметила планы по исследованию дальнего космоса и Солнца, сообщает в субботу "Роскосмос".

"Поможет учёным орбитальная обсерватория "Спектр-РГ", которая отправится в космос весной 2019 года", - говорится в пресс-релизе, размещённом на странице ведомства в "Фейсбуке".

Уточняется, что "Спектр-РГ" - "международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн".

"Проведение астрофизических исследований запланировано в течение семи с половиной лет, из которых четыре года - в режиме сканирования звездного неба, а три с половиной года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, КОСМОС, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]