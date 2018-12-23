Научная конференция в Институте космических исследований РАН подвела итоги астрофизического года и наметила планы по исследованию дальнего космоса и Солнца, сообщает в субботу "Роскосмос".
"Поможет учёным орбитальная обсерватория "Спектр-РГ", которая отправится в космос весной 2019 года", - говорится в пресс-релизе, размещённом на странице ведомства в "Фейсбуке".
Уточняется, что "Спектр-РГ" - "международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн".
"Проведение астрофизических исследований запланировано в течение семи с половиной лет, из которых четыре года - в режиме сканирования звездного неба, а три с половиной года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества", - говорится в сообщении.
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