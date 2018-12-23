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СНГ 23.12.2018 14:55

Администрация железных дорог Украины признала острую нехватку запчастей российского производства

АО "Укрзализныця" (администрация железнодорожного транспорта Украины, в подчинении которой 6 государственных железных дорог) представила потенциальным украинским производителям каталог с перечнем и номенклатурой запчастей, которые срочно требуют замены.

"Укрзализныця" остро нуждается в замещении запчастей. Прежде всего, производства РФ. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям - создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей - это 575 тыс. ед. и 1,6 млрд грн для украинской экономики" - сообщается на сайте перевозчика со ссылкой на и.о. руководителя АО Евгения Кравцова.

Там отмечается, что в следующем году "Укрзализныця" готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд грн к уровню инвестиций 2018 года. "В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель - уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей", - подчеркнул Е.Кравцов.

Каталог с перечнем и номенклатурой продукции, которая требует замещения, размещен на сайте "Укрзализныци" и включает в себя, в частности, запчасти к тепловозам серии 2ТЭ116, 2М62 и 2ТЭ10; к электропоездам серии ЭР; наименования резинотехнических изделий к подвижному составу; запчасти к автотормозному оборудованию и т.д.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" по итогам 2018 года планировала провести капремонт более 100 пассажирских вагонов.

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Тэги: УКРАИНА, ЖЕЛДОРОГИ, РОССИЯ, ЗАМЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]