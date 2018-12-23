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СНГ 23.12.2018 15:20

Участники митинга на Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с Японией

Санкционированный митинг против идеи передачи Южных Курил Японии собрался в субботу днем на площади Победы в Южно-Сахалинске под девизом "У нас нет лишней земли".

Как заявили собравшимся организаторы мероприятия (инициативная группа местных жителей), на митинг пришли люди разных возрастов, представители всех политических партий, в том числе "Единой России", казаки, бюджетники и жители Сахалинской области, приехавшие из разных районов региона.

Выступавшие напомнили, что 2 сентября 1945 года подписанием безоговорочной капитуляции Японии была поставлена точка во Второй мировой войне, и тем самым "фактически достигнут мир нашей страны с Японией". Они подчеркнули в своих выступлениях, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области.

В принятой на митинге резолюции собравшиеся потребовали от руководства страны "исключить из повестки российско-японских переговоров тематику так называемого "мирного договора" как способа узаконить территориальные уступки в нарушение Конституции России (статья 4)". Сахалинцы считают необходимым "прекратить пропаганду такого договора как якобы необходимого", отметили участники собрания.

Авторы резолюции также предлагают правительству страны возродить празднование Дня Победы над Японией, учрежденного указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. В числе их требований - введение административной ответственности за публичное (в СМИ или иным способом) искаженное изображение территории Российской Федерации, "в частности, без территорий РФ на которые официально претендуют другие государства".

Областным властям собравшиеся предложили "прекратить волокиту в установке в Южно-Сахалинске памятника-мемориала защитникам южного Сахалина от японской агрессии в 1904-1905 годах".

Участники митинга также выступили категорически против возможного объединения Сахалинской области с Приморским краем, и предложили областной власти выйти в федеральный центр с инициативой изменить название региона на Сахалино-Курильский край, что ранее уже неоднократно предлагалось местной общественностью.

В ходе митинга все желающие подписывали опросные листы с вопросом "Поддерживаете ли вы передачу Японии части Курильских островов". По словам организаторов, более 500 человек уже подписали эти листы, заявив, что они против передачи Курил. Сбор подписей продолжится в течение еще нескольких дней, после чего подписанные опросные листы передадут руководству страны.

Митинг, продолжавшийся 1,5 часа, прошел без происшествий и инцидентов.

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Тэги: РОССИЯ, САХАЛИН, КУРИЛЫ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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