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Социум 23.12.2018 15:48

На новогодних праздниках школьникам нужно отдохнуть от домашних заданий, считает министр просвещения России

Министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала школьных учителей не задавать много домашних заданий на январские каникулы.

"Я считаю, что не надо этого делать. Мы и так загружены и перегружены, поэтому праздник - тем более новогодний - должен быть праздником", - сказала министр в интервью "Российской газете", которое выйдет в ближайшем номере издания.

По ее словам, родителям тоже стоит дать детям передышку, прежде чем предлагать им вместе позаниматься по школьной программе.

"Думаю, числа до третьего точно. И потом, ведь каждый родитель - тут я делаю акцент на родителях - он знает, какие проблемы у ребенка в школе есть. Особенно когда это маленький человек. Когда подростковый возраст - там другая немножко история. Может, с четвертого дня каникулярного можно в какой-то очень мягкой ненавязчивой форме спросить и начать, может быть, обсуждать те вопросы, по которым есть небольшие или большие проблемы", - отметила О.Васильева.

Вместе с тем, она напомнила, что отдых для ребенка должен быть сменой деятельности.

"Мне кажется, отдохнуть надо всем, но при этом мы хорошо понимаем, что для любого человека отдых - это смена занятия, а уж для ребенка - тем более. Потому что ребенок не может просто лежать, просто сидеть, просто смотреть и просто слушать. Постоянная смена действия - это хорошо. Но я за то, чтобы дети отдыхали", - сказала глава Минпросвещения.

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Тэги: РОССИЯ, ШКОЛЫ, ПРАЗДНИКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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