Глава Ингушетии Евкуров заявил, что в отставку не собирается

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ближайшее время не планирует покидать свой пост.

"Сразу через полгода, когда стал президентом республики, сразу пошли разговоры о моей отставке. Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы", - сказал ингушский лидер в ходе пресс-конференции в Магасе.

При этом он отметил, что на это решение не повлияет неконструктивная критика и давление оппозиционеров.

"Под давлением, конечно, нет. Это шантаж. Перед нами стоят важные задачи, исполнение которых нужно продолжить ", - сказал Ю.Евкуров.

По его словам, одна из основных задач властей Ингушетии - укрепление единства, налаживание конструктивного диалога между обществом и властью.