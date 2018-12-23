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СНГ 23.12.2018 16:03

Глава Ингушетии Евкуров заявил, что в отставку не собирается

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ближайшее время не планирует покидать свой пост.

"Сразу через полгода, когда стал президентом республики, сразу пошли разговоры о моей отставке. Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы", - сказал ингушский лидер в ходе пресс-конференции в Магасе.

При этом он отметил, что на это решение не повлияет неконструктивная критика и давление оппозиционеров.

"Под давлением, конечно, нет. Это шантаж. Перед нами стоят важные задачи, исполнение которых нужно продолжить ", - сказал Ю.Евкуров.

По его словам, одна из основных задач властей Ингушетии - укрепление единства, налаживание конструктивного диалога между обществом и властью.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ГЛАВА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]