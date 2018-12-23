Глава Ингушетии Евкуров заявил, что в отставку не собирается

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ближайшее время не планирует покидать свой пост.
"Сразу через полгода, когда стал президентом республики, сразу пошли разговоры о моей отставке. Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы", - сказал ингушский лидер в ходе пресс-конференции в Магасе.
При этом он отметил, что на это решение не повлияет неконструктивная критика и давление оппозиционеров.
"Под давлением, конечно, нет. Это шантаж. Перед нами стоят важные задачи, исполнение которых нужно продолжить ", - сказал Ю.Евкуров.
По его словам, одна из основных задач властей Ингушетии - укрепление единства, налаживание конструктивного диалога между обществом и властью.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»