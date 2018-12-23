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Дальнее зарубежье 23.12.2018 17:50

Трамп не поедет отдыхать во Флориду из-за кризиса вокруг бюджета

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что решил отменить поездку во Флориду на рождественские каникулы, так как намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета, сообщили в воскресенье в Белом доме.

"В связи с приостановкой работы федеральных структур президент останется в Вашингтоне. Первая леди вернётся в столицу из Флориды, чтобы встретить Рождество с мужем", - говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Изначально Д.Трамп планировал провести 16 дней на своей вилле во Флориде. Американские СМИ отмечают, что в итоге президент все же может отправиться на свою виллу, если решит, что кризис вокруг бюджета затягивается.

Конгресс США не может утвердить бюджет из-за споров вокруг требования Д.Трампа включить в него $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Глава государства заверяет, что не откажется от данного требования.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]