Трамп не поедет отдыхать во Флориду из-за кризиса вокруг бюджета

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что решил отменить поездку во Флориду на рождественские каникулы, так как намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета, сообщили в воскресенье в Белом доме.
"В связи с приостановкой работы федеральных структур президент останется в Вашингтоне. Первая леди вернётся в столицу из Флориды, чтобы встретить Рождество с мужем", - говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.
Изначально Д.Трамп планировал провести 16 дней на своей вилле во Флориде. Американские СМИ отмечают, что в итоге президент все же может отправиться на свою виллу, если решит, что кризис вокруг бюджета затягивается.
Конгресс США не может утвердить бюджет из-за споров вокруг требования Д.Трампа включить в него $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Глава государства заверяет, что не откажется от данного требования.
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