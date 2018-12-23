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ТЭК 23.12.2018 16:53

Трубоукладчик Pioneering Spirit начал строить "Северный поток 2" в Финляндии

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

Судно Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и экипажем 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и с экипажем численностью 420 человек, принадлежат компании Allseas. Во время трубоукладки вспомогательное исследовательское судно контролирует правильность положения газопровода на морском дне.

Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода.

Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран. Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России в соответствии с выданными национальными разрешениями. Ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СТРОЙКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]