Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.
Судно Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и экипажем 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и с экипажем численностью 420 человек, принадлежат компании Allseas. Во время трубоукладки вспомогательное исследовательское судно контролирует правильность положения газопровода на морском дне.
Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода.
Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран. Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России в соответствии с выданными национальными разрешениями. Ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.
Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов
Президент Азербайджана выбран в Турции «Главой государства года»
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Тела пятерых погибших подняты из шахты в Соликамске
Тело второго погибшего в шахте в Соликамске доставлено на поверхность
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
В Японии продлили на 10 дней содержание под стражей экс-главы Nissan
Трамп не поедет отдыхать во Флориду из-за кризиса вокруг бюджета
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»