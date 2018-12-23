В Японии продлили на 10 дней содержание под стражей экс-главы Nissan

Судебные власти Японии согласились в воскресенье продлить на 10 суток срок содержания под стражей бывшего руководителя Nissan Карлоса Гона, сообщает агентство Associated Press.
Таким образом, бизнесмен не сможет выйти на свободу на 1 января 2019 года. Он находится в тюрьме с середины ноября.
После продления срока задержания К.Гон столкнется с более жесткими условиями: отныне его могут посещать только адвокатов и сотрудников посольств.
Ранее в токийской прокуратуре сообщили, что К.Гона подозревают в том, что он подписал в октябре 2008 года контракт, согласно которому убытки от торговых операций, проводившихся в интересах Гона, могли быть перенесены на баланс Nissan. Сумма возможных убытков оценивается в $16,5 млн. К.Гон свою вину не признает.
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