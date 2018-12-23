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Внутренняя политика 23.12.2018 14:36

Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов

Вооруженные силы Азербайджана использую самую современную военную технику, ракетные и артиллерийские системы для повышения боеспособности армии, заявил министр обороны Закир Гасанов.

«С целью повышения боеспособности армии на вооружение принимаются самая современная военная техника, ракетные и артиллерийские системы, другие средства военного назначения, проводятся модернизация и широкомасштабные военные учения различного уровня, строятся новые полигоны, а также осуществляется деятельность в других направлениях», - подчеркнул З.Гасанов на открытии ряда объектов в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

По его словам, вопросы обеспечения, здоровья и социально-бытовых условий военнослужащих находятся в центре внимания и для их улучшения сдаются в эксплуатацию новые военные городки, военнослужащим выдаются квартиры для постоянного проживания и служебного пользования, которые являются приоритетными направлениями государства.

З.Гасанов выразил уверенность, что «каждый военнослужащий, глубоко осознавая ответственность стоящих перед ним задач, внесет огромный вклад в дело укрепления обороноспособности Родины».

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, БОЕСПОСОБНОСТЬ, МИНИСТР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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