Президент Афганистана сменил глав Минобороны и МВД

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сменил министров обороны и внутренних дел, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Указами президента на пост министра обороны назначен Асадулла Халид, на пост министра внутренних дел - Амрулла Салех.

Указы президента направляются на утверждение в нижнюю палату парламента страны.