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Дальнее зарубежье 23.12.2018 19:37

Президент Афганистана сменил глав Минобороны и МВД

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сменил министров обороны и внутренних дел, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Указами президента на пост министра обороны назначен Асадулла Халид, на пост министра внутренних дел - Амрулла Салех.

Указы президента направляются на утверждение в нижнюю палату парламента страны.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]