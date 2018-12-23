Президент Афганистана сменил глав Минобороны и МВД

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сменил министров обороны и внутренних дел, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента республики.
Указами президента на пост министра обороны назначен Асадулла Халид, на пост министра внутренних дел - Амрулла Салех.
Указы президента направляются на утверждение в нижнюю палату парламента страны.
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