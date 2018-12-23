Нетаньяху обещает, если это потребуется, активизировать операции против Ирана в Сирии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что готов активизировать борьбу против иранского присутствия в Сирии.
"Мы продолжим противостоять попыткам Ирана установить военное присутствием в Сирии. А если это потребуется, то мы расширим наши операции там", - сказал он, выступая на заседании кабинета министров.
Также Б.Нетаньяху заверил, что подход Израиля к сирийской проблеме не изменится после вывода из Сирии американских войск.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вывести с сирийской территории всех американских военнослужащих. Наблюдатели отмечают, что в Израиле воспринимали военное присутствие США в Сирии как противовес поддерживающим Дамаск Тегерану и Москве.
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