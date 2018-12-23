Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 25 Дек 11° 26 Дек 12°

Дальнее зарубежье 23.12.2018 16:28

Нетаньяху обещает, если это потребуется, активизировать операции против Ирана в Сирии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что готов активизировать борьбу против иранского присутствия в Сирии.

"Мы продолжим противостоять попыткам Ирана установить военное присутствием в Сирии. А если это потребуется, то мы расширим наши операции там", - сказал он, выступая на заседании кабинета министров.

Также Б.Нетаньяху заверил, что подход Израиля к сирийской проблеме не изменится после вывода из Сирии американских войск.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вывести с сирийской территории всех американских военнослужащих. Наблюдатели отмечают, что в Израиле воспринимали военное присутствие США в Сирии как противовес поддерживающим Дамаск Тегерану и Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, СИРИЯ


Похожие новости


Супруга Нетаньяху дала показания в рамках дела о коррупции Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе В полиции Израиля утверждают, что собраны доказательства причастности премьера и его жены к коррупции Премьер Израиля возглавил министерство обороны страны Нетаньяху неожиданно прибыл в Оман, встретился с султаном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]