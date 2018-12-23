Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

До 222 увеличилось число людей, погибших от цунами в Индонезии, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на власти этой страны.

Еще свыше 840 человек ранены. А 28 пропали без вести. Ранее сообщалось о 168 погибших.

Спасатели предупреждает, что число погибших, как ожидается, еще вырастет, так как данные по некоторым районам еще не поступали.