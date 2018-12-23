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Дальнее зарубежье 23.12.2018 18:43

Полицейские в Британии отпустили мужчину и женщину, подозревавшихся в нарушении работы аэропорта Гатвик

Сотрудники британской полиции в воскресенье отпустили без предъявления обвинений двух человек, которых подозревали в запуске беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик.

"Два человека, которых задержали в связи с нарушением работы аэропорта Гатвик, отпущены на свободу без предъявления обвинений. Оба в полной мере сотрудничали со следствием и более не считаются подозреваемыми", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции графства Суссекс.

Ранее на этой неделе лондонский аэропорт несколько раз был вынужден приостанавливать работу из-за замеченных неподалеку беспилотников.

В воскресенье в Гатвике стремятся работать в обычном режиме, но предупреждают пассажиров, что из-за прошлых перебоев возможны некоторые задержки.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]