Полицейские в Британии отпустили мужчину и женщину, подозревавшихся в нарушении работы аэропорта Гатвик

Сотрудники британской полиции в воскресенье отпустили без предъявления обвинений двух человек, которых подозревали в запуске беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик.

"Два человека, которых задержали в связи с нарушением работы аэропорта Гатвик, отпущены на свободу без предъявления обвинений. Оба в полной мере сотрудничали со следствием и более не считаются подозреваемыми", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции графства Суссекс.

Ранее на этой неделе лондонский аэропорт несколько раз был вынужден приостанавливать работу из-за замеченных неподалеку беспилотников.

В воскресенье в Гатвике стремятся работать в обычном режиме, но предупреждают пассажиров, что из-за прошлых перебоев возможны некоторые задержки.