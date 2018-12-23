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Происшествия 23.12.2018 16:16

Тела всех девяти погибших найдены на шахте в Пермском крае России

Спасателям в Пермском крае удалось найти тело девятого строителя, погибшего в задымленном стволе соликамской шахты "Уралкалия", сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель оперативного штаба на месте происшествия в воскресенье.

"Девятое тело строителя только что обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "спасатели дотушивают пожар на площади трех квадратных метров".

Ранее сообщалось об обнаружении восьми тел из числа девяти заблокированных на шахте строителей.

По словам собеседника агентства, в настоящее время бригада спасателей "приступает к подъему тел".

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРМЬ, ШАХТА, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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