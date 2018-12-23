Тело второго погибшего в шахте в Соликамске доставлено на поверхность

Спасательные бригады извлекли тело второго погибшего из ствола соликамской шахты "Уралкалия", где в субботу утром произошло задымление, сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба на месте происшествия.
"На поверхность подняли тело второго погибшего", - сказал представитель оперативного штаба.
Ранее сообщалось об извлечении тела первого погибшего строителя.
Таким образом, под землей в настоящее время остаются тела еще семи погибших.
Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. В зоне задымления оказались девять человек, все они погибли. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.
СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.
Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов
Президент Азербайджана выбран в Турции «Главой государства года»
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Трубоукладчик Pioneering Spirit начал строить "Северный поток 2" в Финляндии
Пашинян рассчитывает на успех переговоров о цене на газ для Армении
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
В Японии продлили на 10 дней содержание под стражей экс-главы Nissan
Трамп не поедет отдыхать во Флориду из-за кризиса вокруг бюджета
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»