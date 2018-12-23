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Происшествия 23.12.2018 17:05

Тело второго погибшего в шахте в Соликамске доставлено на поверхность

Спасательные бригады извлекли тело второго погибшего из ствола соликамской шахты "Уралкалия", где в субботу утром произошло задымление, сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба на месте происшествия.

"На поверхность подняли тело второго погибшего", - сказал представитель оперативного штаба.

Ранее сообщалось об извлечении тела первого погибшего строителя.

Таким образом, под землей в настоящее время остаются тела еще семи погибших.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. В зоне задымления оказались девять человек, все они погибли. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

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Тэги: РОССИЯ, ШАХТА, ТЕЛО, ПОДНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]