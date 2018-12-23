Тело второго погибшего в шахте в Соликамске доставлено на поверхность

Спасательные бригады извлекли тело второго погибшего из ствола соликамской шахты "Уралкалия", где в субботу утром произошло задымление, сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба на месте происшествия.

"На поверхность подняли тело второго погибшего", - сказал представитель оперативного штаба.

Ранее сообщалось об извлечении тела первого погибшего строителя.

Таким образом, под землей в настоящее время остаются тела еще семи погибших.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. В зоне задымления оказались девять человек, все они погибли. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.