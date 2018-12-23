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СНГ 23.12.2018 20:00

В Кремле не собираются отказываться от формата "прямых линий" президента РФ

Формат "прямой линии", в ходе которой президент РФ общается с россиянами, сохранится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, и "прямая линия". Собственно, сейчас завершилась подготовка, была проведена пресс-конференция, сейчас пройдет Новый год и потом уже, перед майскими праздниками, традиционно проходит "прямая линия". И сразу начнем готовиться к "прямой линии", - сказал Д.Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

Так он ответил на вопрос, будут ли продолжаться "прямые линии" в связи с тем, что есть некое разочарование от неточных вопросов, которые были заданы на большой пресс-конференции президента в минувший четверг, и содержали не всегда достоверную информацию.

Последняя "прямая линия", в ходе которой В.Путин ответил на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире, состоялась 7 июня 2018 года. Она стала 16-м общением президента с согражданами в подобном формате.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБЩЕНИЕ, ФОРМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]