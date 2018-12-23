Формат "прямой линии", в ходе которой президент РФ общается с россиянами, сохранится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, и "прямая линия". Собственно, сейчас завершилась подготовка, была проведена пресс-конференция, сейчас пройдет Новый год и потом уже, перед майскими праздниками, традиционно проходит "прямая линия". И сразу начнем готовиться к "прямой линии", - сказал Д.Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

Так он ответил на вопрос, будут ли продолжаться "прямые линии" в связи с тем, что есть некое разочарование от неточных вопросов, которые были заданы на большой пресс-конференции президента в минувший четверг, и содержали не всегда достоверную информацию.

Последняя "прямая линия", в ходе которой В.Путин ответил на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире, состоялась 7 июня 2018 года. Она стала 16-м общением президента с согражданами в подобном формате.