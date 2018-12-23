Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя

Новый Airbus, полный пассажиров, экстренно вернулся в Москву из-за отказа двигателя при взлете, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"Самолет А321 neo вылетел из московского аэропорта "Домодедово" в Сочи. Однако во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Было принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник.
На борту находилось около двух сотен пассажиров.
"Самолет благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал", - сказал источник.
"Интерфакс" не располагает официальной информацией относительного этого инцидента.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»