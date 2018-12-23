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Происшествия 23.12.2018 16:36

Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя

Новый Airbus, полный пассажиров, экстренно вернулся в Москву из-за отказа двигателя при взлете, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет А321 neo вылетел из московского аэропорта "Домодедово" в Сочи. Однако во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Было принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник.

На борту находилось около двух сотен пассажиров.

"Самолет благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией относительного этого инцидента.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]