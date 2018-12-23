Тела пятерых погибших подняты из шахты в Соликамске

На поверхность подняты тела еще двоих рабочих, погибших при пожаре на руднике в Соликамске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Подняты тела четвертого и пятого рабочих", - сказали в пресс-службе.
Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. В зоне задымления оказались девять человек, все они погибли. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.
Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об установлении в регионе 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия" строителям. Согласно указу, в день траура на территории региона будут приспущены госфлаги РФ и флаги Пермского края. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям в этот день рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и телепередачи.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»