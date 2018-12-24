Британский разведывательный корабль зашел в Румынию

Разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота, выполняющий задание в Черном море, в воскресенье зашел с визитом в румынский порт Констанца, сообщили западные мониторинговые ресурсы.
Как сообщалось, вошедший 17 декабря в акваторию Черного моря британский разведывательный корабль перед этим посетил с трехдневным визитом Одессу.
В пятницу британский министр обороны Гэвин Уильямсон, прибывший в Одессу, провел переговоры с украинским коллегой Семеном Полтораком. Оба министра поднимались на борт британского разведывательного корабля.
"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - три шестиствольных 7,62 мм пулемета M134, две 20 мм зенитные скорострельные пушки и четыре крупнокалиберных пулемета.
В конце ноября вслед за инцидентом у Керченского пролива Г.Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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