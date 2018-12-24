Футбольный матч с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева и команды сотрудников СИЗО "Бутырка" состоится в ближайшее время, сообщила "Интерфаксу" зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"Эту идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Замдиректора ведомства Валерий Максименко сказал мне, что многие с большой радостью встретятся на футбольном поле с такими выдающимися футболистами", - сказала Е.Меркачева.
По её словам, П.Мамаев с радостью согласился и выразил уверенность, что браться Кокорины также не откажутся.
Е.Меркачева уточнила, что точная дата матча ещё не обсуждалась, но, как ожидается, он состоится вскоре после Нового года.
Представитель ОНК пояснила, что идея проведения такого матча принадлежит православной общественной организации "Сорок Сороков".
Тверской суд Москвы 5 декабря продлил до 8 февраля арест П.Мамаева, К.Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля - Александра Протасовицкого. Футболистам и А.Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а К.Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. 21 декабря стало известно, что это обвинение фигурантам дополнилось статьей 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью).
В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.
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