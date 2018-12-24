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Макроэкономика 24.12.2018 08:58

Азербайджан намерен к 2023г снизить ненефтяной дефицит сводного бюджета до 28% ненефтяного ВВП

Правительство Азербайджана рассчитывает к 2023 году снизить базовый ненефтяной дефицит сводного бюджета до 28,1% ненефтяного ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

«На 2019 год базовый ненефтяной дефицит сводного бюджета прогнозируется на уровне 31,1% ненефтяного ВВП», - отметили в Минфине.

В финансовом ведомстве подчеркнули, что в 2020-2022гг данный показатель планируется снизить на 3 процентных пункта. «В 2020г этот показатель составит 30,1% ненефтяного ВВП, в 2021г – 29,1% ненефтяного ВВП, в 2022 году – 28,1% ненефтяного ВВП», - подчеркнули в Минфине.

Азербайджан с 2019 года впервые начнет законодательно регулировать верхний предел базового ненефтяного дефицита сводного бюджета.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]