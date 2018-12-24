Азербайджан намерен к 2023г снизить ненефтяной дефицит сводного бюджета до 28% ненефтяного ВВП

Правительство Азербайджана рассчитывает к 2023 году снизить базовый ненефтяной дефицит сводного бюджета до 28,1% ненефтяного ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.
«На 2019 год базовый ненефтяной дефицит сводного бюджета прогнозируется на уровне 31,1% ненефтяного ВВП», - отметили в Минфине.
В финансовом ведомстве подчеркнули, что в 2020-2022гг данный показатель планируется снизить на 3 процентных пункта. «В 2020г этот показатель составит 30,1% ненефтяного ВВП, в 2021г – 29,1% ненефтяного ВВП, в 2022 году – 28,1% ненефтяного ВВП», - подчеркнули в Минфине.
Азербайджан с 2019 года впервые начнет законодательно регулировать верхний предел базового ненефтяного дефицита сводного бюджета.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»