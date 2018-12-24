Президент Алиев поручил СФС до февраля утвердить Денежную программу на 2019г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Совету финансовой стабильности (СФС) в течение января следующего года утвердить "Денежную программу на 2019 год".

Такие поручения даны Совету в рамках указа президента Азербайджана "О вопросах, связанных с применением госбюджета Азербайджана на 2019 год".

Кроме этого, президент поручил Центральному банку и Минфину усилить координацию с целью обеспечения реализации денежной и фискальной политики.

Центробанку также поручено принять меры по совершенствованию денежно-кредитной политики с целью эффективного управления инфляцией.

Совет финансовой стабильности создан в Азербайджане 15 июля 2016 года в соответствии с указом президента И.Алиева.

Целью совета является обеспечение финансовой и макроэкономической стабильности. Главой совета является премьер-министр.

А.Азизов