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Макроэкономика 24.12.2018 09:04

Президент Алиев поручил СФС до февраля утвердить Денежную программу на 2019г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Совету финансовой стабильности (СФС) в течение января следующего года утвердить "Денежную программу на 2019 год".

Такие поручения даны Совету в рамках указа президента Азербайджана "О вопросах, связанных с применением госбюджета Азербайджана на 2019 год".

Кроме этого, президент поручил Центральному банку и Минфину усилить координацию с целью обеспечения реализации денежной и фискальной политики.

Центробанку также поручено принять меры по совершенствованию денежно-кредитной политики с целью эффективного управления инфляцией.

Совет финансовой стабильности создан в Азербайджане 15 июля 2016 года в соответствии с указом президента И.Алиева.

Целью совета является обеспечение финансовой и макроэкономической стабильности. Главой совета является премьер-министр.

А.Азизов

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Тэги: СОВЕТ, ПРОГРАММА, ДЕНЕЖНАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]