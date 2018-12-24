Президент Алиев поручил СФС до февраля утвердить Денежную программу на 2019г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Совету финансовой стабильности (СФС) в течение января следующего года утвердить "Денежную программу на 2019 год".
Такие поручения даны Совету в рамках указа президента Азербайджана "О вопросах, связанных с применением госбюджета Азербайджана на 2019 год".
Кроме этого, президент поручил Центральному банку и Минфину усилить координацию с целью обеспечения реализации денежной и фискальной политики.
Центробанку также поручено принять меры по совершенствованию денежно-кредитной политики с целью эффективного управления инфляцией.
Совет финансовой стабильности создан в Азербайджане 15 июля 2016 года в соответствии с указом президента И.Алиева.
Целью совета является обеспечение финансовой и макроэкономической стабильности. Главой совета является премьер-министр.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов
Президент Азербайджана выбран в Турции «Главой государства года»
Главная рождественская ель США останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства
Кокорин и Мамаев сыграют с арестантами "Бутырки" в футбольном матче против сотрудников СИЗО
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Президент Турции пообещал уничтожить остатки ИГ в Сирии - Трамп
И.о. главы Пентагона с 1 января станет Патрик Шанахан, сообщил Трамп
Семь человек погибли при подрыве мины в центральном Афганистане
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»