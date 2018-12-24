Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек - власти

По состоянию на утро понедельника, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил журналистам представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.
По его словам, еще 57 человек числятся пропавшими без вести. Однако, по оценкам властей, количество жертв и пострадавших будет расти.
Ранее сообщалось о 222 погибших и 840 раненых.
Цунами обрушилось на западную индонезийскую провинцию Бантен 23 декабря. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.
Алиев и Бахтадзе уверены в развитии в 2019 году азербайджано-грузинских отношений
Президент Азербайджана принял вице-премьера Сербии
Алиев и Путин уверены в сохранении в 2019 году положительной динамики в отношениях Азербайджана и РФ
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 433 млн манатов
Россия готова создавать с Азербайджаном СП в сферах нефтедобычи, АПК, машиностроения – посол в Баку
Минсельхоз Азербайджана одобрил выдачу пчеловодам в 2018г субсидий на 2,25 млн манатов
Система электронных очередей на ТПП Азербайджана будет внедрена к середине 2019г
Число туристов из России, посетивших Азербайджан за 11 месяцев, увеличилось на 3,5% – Госагентство
MIDA начнет 25 января продажу 174 квартир в семи домах в ЖК в Ясамале
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»