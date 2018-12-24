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Дальнее зарубежье 24.12.2018 09:10

Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл в воскресенье телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсудил предстоящий вывод американских войск из Сирии.

"Только что у меня состоялся продолжительный и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом. Мы обсудили наши действия в Сирии и медленный и тщательно скоординированный вывод американских войск оттуда", - написал он в Twitter.

"Спустя много лет, военные вернутся домой", - добавил Д.Трамп.

Также, по его словам, он обменялся мнениями с турецким лидером по торговым вопросам.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

22 декабря канал CBS News сообщил, что спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк планирует оставить должность из-за решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

По данным канала, Б.Макгерк должен был работать до февраля 2019 года. "Однако источники сообщили CBS News, что он проинформировал госсекретаря Майка Помпео о том, что ускорит процесс из-за сильного несогласия с решением президента Трампа вывести 2 тыс. военнослужащих США из Сирии, фактически бросив союзников США в регионе", - сообщает канал.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]