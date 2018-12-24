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Дальнее зарубежье 24.12.2018 09:18

ЕС соболезнует в связи с цунами в Индонезии и заявляет о готовности оказать помощь

В трудное время, когда Индонезия переживает последствия цунами в Сундском проливе, Европейский союз выступает в поддержку народа и властей этой страны, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса.

"Наши мысли о жертвах и всех пострадавших, а также о том, что службы экстренной помощи прилагают все усилия для спасения жизней и помощи нуждающимся. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких", - сказано в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В нем отмечается, что много людей погибло, получило ранения или пропало без вести после цунами в субботу вечером.

Высокопоставленные представители ЕС сообщили, что служба экстренного спутникового картографирования ЕС "Коперник" была активирована, и эксперты ЕС по гуманитарным вопросам находятся в режиме готовности.

"Мы готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следим за ситуацией", - заявили Ф.Могерини и Х.Стилианидес.

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Тэги: ЕС, ИНДОНЕЗИЯ, ЦУНАМИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]