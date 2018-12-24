ЕС соболезнует в связи с цунами в Индонезии и заявляет о готовности оказать помощь

В трудное время, когда Индонезия переживает последствия цунами в Сундском проливе, Европейский союз выступает в поддержку народа и властей этой страны, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса.
"Наши мысли о жертвах и всех пострадавших, а также о том, что службы экстренной помощи прилагают все усилия для спасения жизней и помощи нуждающимся. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких", - сказано в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.
В нем отмечается, что много людей погибло, получило ранения или пропало без вести после цунами в субботу вечером.
Высокопоставленные представители ЕС сообщили, что служба экстренного спутникового картографирования ЕС "Коперник" была активирована, и эксперты ЕС по гуманитарным вопросам находятся в режиме готовности.
"Мы готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следим за ситуацией", - заявили Ф.Могерини и Х.Стилианидес.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов
Президент Азербайджана выбран в Турции «Главой государства года»
Президент Алиев поручил СФС до февраля утвердить Денежную программу на 2019г
Азербайджан намерен к 2023г снизить ненефтяной дефицит сводного бюджета до 28% ненефтяного ВВП
SOCAR в 2019г получит из госбюджета Азербайджана около 482 млн манатов на повышение уставного капитала
Главная рождественская ель США останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства
Кокорин и Мамаев сыграют с арестантами "Бутырки" в футбольном матче против сотрудников СИЗО
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»