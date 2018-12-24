Трамп не поменяет свое решение о выводе войск из Сирии из-за отставки Мэттиса и Макгерка

Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе войск из Сирии после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк подали в отставку, заявил временно исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани в интервью телеканалу "Эй-Би-Си Ньюс".
"Нет, я думаю, что президент с самого начала говорил людям, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двухлетней работы", - сказал М.Малвани, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Д.Трамп изменит свое решение по Сирии.
По его мнению, президент США не был удивлен отставкой Дж.Мэттиса. Он также сказал, что не знает, пытался ли Д.Трамп убедить министра обороны остаться на посту.
"Мэттис и он (Д.Трамп - ИФ) просто никогда не могли прийти к согласию", - отметил и.о. главы администрации Белого дома.
"Президент еще со времен кампании говорил людям, что хочет выбраться из Сирии. Я думаю, что он имеет право иметь министра обороны, который привержен той же цели", - добавил он.
По его словам, Д.Трамп выполнит свое решение по Сирии даже, если ему придется бороться с Министерством обороны США.
"Это обещание (вывод войск из Сирии - ИФ), данное президентом Соединенных Штатов. Это может расстроить многих людей, но людям, которые голосовали за президента, это нравится", - заключил М.Малвани.
20 декабря президент США Д.Трамп заявил в своем Twitter о том, что министр обороны США генерал Дж.Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. В своем письме об отставке, опубликованном в ряде американских СМИ, Дж.Мэттис заявил, что уходит в отставку из-за разных взглядов с президентом США, в том числе в вопросе вывода войск США из Сирии.
22 декабря канал CBS News сообщил, что спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ Б.Макгерк планирует оставить должность из-за решения президента США Д. Трампа вывести войска из Сирии.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Азербайджан последовательно улучшает боеспособность армии за счет современной военной техники – Гасанов
Президент Азербайджана выбран в Турции «Главой государства года»
Президент Алиев поручил СФС до февраля утвердить Денежную программу на 2019г
Азербайджан намерен к 2023г снизить ненефтяной дефицит сводного бюджета до 28% ненефтяного ВВП
SOCAR в 2019г получит из госбюджета Азербайджана около 482 млн манатов на повышение уставного капитала
Главная рождественская ель США останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства
Кокорин и Мамаев сыграют с арестантами "Бутырки" в футбольном матче против сотрудников СИЗО
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»