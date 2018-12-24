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Дальнее зарубежье 24.12.2018 09:20

Трамп не поменяет свое решение о выводе войск из Сирии из-за отставки Мэттиса и Макгерка

Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе войск из Сирии после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк подали в отставку, заявил временно исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани в интервью телеканалу "Эй-Би-Си Ньюс".

"Нет, я думаю, что президент с самого начала говорил людям, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двухлетней работы", - сказал М.Малвани, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Д.Трамп изменит свое решение по Сирии.

По его мнению, президент США не был удивлен отставкой Дж.Мэттиса. Он также сказал, что не знает, пытался ли Д.Трамп убедить министра обороны остаться на посту.

"Мэттис и он (Д.Трамп - ИФ) просто никогда не могли прийти к согласию", - отметил и.о. главы администрации Белого дома.

"Президент еще со времен кампании говорил людям, что хочет выбраться из Сирии. Я думаю, что он имеет право иметь министра обороны, который привержен той же цели", - добавил он.

По его словам, Д.Трамп выполнит свое решение по Сирии даже, если ему придется бороться с Министерством обороны США.

"Это обещание (вывод войск из Сирии - ИФ), данное президентом Соединенных Штатов. Это может расстроить многих людей, но людям, которые голосовали за президента, это нравится", - заключил М.Малвани.

20 декабря президент США Д.Трамп заявил в своем Twitter о том, что министр обороны США генерал Дж.Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. В своем письме об отставке, опубликованном в ряде американских СМИ, Дж.Мэттис заявил, что уходит в отставку из-за разных взглядов с президентом США, в том числе в вопросе вывода войск США из Сирии.

22 декабря канал CBS News сообщил, что спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ Б.Макгерк планирует оставить должность из-за решения президента США Д. Трампа вывести войска из Сирии.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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Тэги: США, СИРИЯ, ТРАМП, МАЛВАНИ


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