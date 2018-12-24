США призывают Венесуэлу уважать международное право и права соседей

США призывают Венесуэлу уважать права своих соседей после сообщений о помехах работе судов Exxon Mobil.

"22 декабря венесуэльские военно-морские силы агрессивно остановили подрядные суда Exxon Mobil, действующие в рамках соглашения о разведке нефти с Республикой Гайана в ее исключительной экономической зоне", - следует из заявления зампредставителя госдепа США Роберта Палладино.

В своем сообщении он подчеркнул, что Республика Гайана имеет "суверенное право на разведку и эксплуатацию ресурсов в своей исключительной экономической зоне".

"Мы призываем Венесуэлу уважать международное право и права своих соседей", - говорится в обращении госдепа США.