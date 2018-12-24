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Дальнее зарубежье 24.12.2018 11:30

США призывают Венесуэлу уважать международное право и права соседей

США призывают Венесуэлу уважать права своих соседей после сообщений о помехах работе судов Exxon Mobil.

"22 декабря венесуэльские военно-морские силы агрессивно остановили подрядные суда Exxon Mobil, действующие в рамках соглашения о разведке нефти с Республикой Гайана в ее исключительной экономической зоне", - следует из заявления зампредставителя госдепа США Роберта Палладино.

В своем сообщении он подчеркнул, что Республика Гайана имеет "суверенное право на разведку и эксплуатацию ресурсов в своей исключительной экономической зоне".

"Мы призываем Венесуэлу уважать международное право и права своих соседей", - говорится в обращении госдепа США.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ГАЙАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]