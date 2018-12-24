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Дальнее зарубежье 24.12.2018 12:02

Южная Корея и Япония обсудят двусторонние отношения и КНДР

Представители Южной Кореи и Японии на встречах в Сеуле в понедельник обсудят взаимоотношения двух стран, а также взаимодействие с Северной Кореей, заявили в МИД Республики Кореи.

Как следует из сообщения, в понедельник директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги встретится со специальным представителем Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

На встрече они обсудят текущие проекты межкорейского сотрудничества, а также другие вопросы, связанные с Северной Кореей.

Кроме того, К.Канасуги планирует встретиться с генеральным директором департамента по делам Северо-Восточной Азии МИД РК Ким Ен Кил.

Как отмечается, их встреча была организована на фоне дипломатических разногласий, вызванных решением Верховного суда Кореи о том, что две японские фирмы должны выплатить компенсации корейцам, работавшим на их заводах в годы оккупации.

Япония не согласна с этим решением. По мнению Токио, все вопросы, связанные с репарацией, были урегулированы в 1965 году межгосударственной сделкой по нормализации двусторонних дипломатических отношений.

Корея была японской колонией с 1910 по 1945 годы. На протяжении всего периода корейцы подвергались дискриминации. Колониальный период закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]