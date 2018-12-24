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Это интересно 24.12.2018 09:24

Главная рождественская ель США останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства

Частичная приостановка работы правительства США усложнила починку гирлянды на главной рождественской ели страны, которая была повреждена забравшимся на дерево мужчиной, пишет "Хилл" со ссылкой на представителя службы национальных парков США (NPS).

В связи с этим, по данным службы национальных парков США, главная рождественская ель страны останется без огней и будет недоступна для посетителей.

"Во время "шатдауна" федерального правительства, центр для посетителей Белого дома и территория, где расположена национальная рождественская ель, будут закрыты", - говорится в сообщении на веб-сайте службы.

В пятницу сообщалось, что неизвестный пытался залезть на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома.

Как отметили представители полиции, мужчина был в состоянии эмоционального потрясения. После того, как неизвестный слез с дерева, он был отправлен на психиатрическое освидетельствование.

В результате инцидента были повреждены некоторые лампочки на ели.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (9:00 ) 22 декабря из-за отсутствия бюджета, вызванного противостоянием президента США Дональда Трампа и демократов по теме пограничной безопасности.

Многочисленные достопримечательности и национальные парки США вынуждены закрываться или работать с меньшим числом сотрудников во время приостановки работы правительства.

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Тэги: США, РОЖДЕСТВО, ЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]