Семь человек погибли при подрыве мины в центральном Афганистане

Семь человек погибли при подрыве автомобиля на мине в уезде Дих-Як провинции Газни в центральном Афганистане, сообщает в понедельник агентство Pajhwok со ссылкой на данные местных властей.

Власти провинции возложили ответственность на боевиков движения "Талибан" .