Семь человек погибли при подрыве мины в центральном Афганистане

Семь человек погибли при подрыве автомобиля на мине в уезде Дих-Як провинции Газни в центральном Афганистане, сообщает в понедельник агентство Pajhwok со ссылкой на данные местных властей.
Власти провинции возложили ответственность на боевиков движения "Талибан" .
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»