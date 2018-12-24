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Дальнее зарубежье 24.12.2018 12:15

Мнучин отрицает, что Трамп хочет уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла после недавнего решения Федерального резерва повысить ставку, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

"Президент много раз за последние несколько дней в конфиденциальных беседах обсуждал увольнение Пауэлла", - цитирует агентство двух своих источников.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил в субботу в своем Twitter, что Трамп не предлагал уволить главу ФРС и не считает, что у него в принципе есть такие полномочия.

В то же время, подтверждает The Wall Street Journal, президент был взбешен недавним решением ЦБ повысить базовую процентную ставку. До заседания Д.Трамп публично призывал ФРС воздержаться от ужесточения монетарной политики.

Вслед за решением ФРС произошел обвал мировых фондовых рынков, обеспокоенных перспективами мировой экономики, торговым конфликтом между США и КНР и приостановкой работы правительства США.

Д.Трамп считает именно ФРС виновной в ухудшении ситуации на финансовых рынках и спрашивал у советников, может ли он уволить Пауэлла, хотя те не восприняли это всерьез, пишет газета.

"Я никогда не предлагал уволить председателя Пауэлла и не считаю, что имею такое право", - сказал президент Стивену Мнучину, согласно субботнему сообщению министра финансов в Twitter.

Трамп и Пауэлл не встречались с конца 2017 года.

Решения по ставке принимают 7 членов управляющего совета ФРС и, по очереди, 12 президентов региональных банков Федеральной системы. Последние 25 лет президенты США никогда публично не критиковали деятельность американского ЦБ.

По данным агентства Bloomberg, некоторые советники президента США предупредили его о том, что увольнение Пауэлла было бы "катастрофическим шагом".

Агентство уточняет, что "не ясно, какие правовые полномочия есть у президента, чтобы уволить Пауэлла".

Закон о Федеральной резервной системе США говорит, что управляющие ФРС могут быть отстранены от занимаемой ими должности президентом в случае наличия причины. Поскольку председатель управляющего совета ФРС также является управляющим, то правила должны распространяться и на него. Тем не менее, формулировки являются недостаточно конкретными в юридическом отношении, отмечает Bloomberg.

Трамп не первый раз выражает недовольство работой Дж.Пауэлла, назначенного на пост главы ФРС по его же инициативе.

В октябре Д.Трамп заявил, что "может быть, он будет сожалеть" о решении выдвинуть кандидатуру Дж.Пауэлла на этот пост. На протяжении нескольких последних месяцев президент США критиковал повышение ставок ФРС.

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Тэги: США, ФРС


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