Россия продолжит содействие карабахскому урегулированию – посол в Азербайджане

Москва с осторожным оптимизмом оценивает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
«Я испытываю осторожный оптимизм в плане того, что создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса. Считаю, что уходящий год не был безрезультатным», - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку в понедельник.
Он отметил, что в 2018 году «заложена основа, состоялись встречи сторон конфликта, глав МИД Азербайджана и Армении».
«Недавно я слышал оценки господина Мамедъярова (главы МИД Азербайджана – ИФ) по этой теме, на январь 2019 года запланирована встреча двух министров. В России приветствуют намечающуюся тенденцию, будем продолжать содействие установлению такой атмосферы», - сказал М.Бочарников.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»