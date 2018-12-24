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Карабахский конфликт 24.12.2018 11:19

Россия продолжит содействие карабахскому урегулированию – посол в Азербайджане

Москва с осторожным оптимизмом оценивает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

«Я испытываю осторожный оптимизм в плане того, что создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса. Считаю, что уходящий год не был безрезультатным», - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку в понедельник.

Он отметил, что в 2018 году «заложена основа, состоялись встречи сторон конфликта, глав МИД Азербайджана и Армении».

«Недавно я слышал оценки господина Мамедъярова (главы МИД Азербайджана – ИФ) по этой теме, на январь 2019 года запланирована встреча двух министров. В России приветствуют намечающуюся тенденцию, будем продолжать содействие установлению такой атмосферы», - сказал М.Бочарников.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]