Посол РФ в Азербайджане: Экономическое взаимодействие – основа сотрудничества между Москвой и Баку

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников считает, что в 2019 году приоритетными задачами для Москвы и Баку будет исполнение ранее подписанных договоренностей.
«Мы расцениваем наши отношения как стратегическое партнерство. Должны отметить укрепление, развитие политических, экономических контактов. У нас хорошее взаимопонимание со всеми ветвями власти, хорошие отношения у президентов двух стран, всё это вылилось в результат. У нас активно развивающееся стратегическое партнерство», - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку.
Дипломат отметил, что приоритетным в 2019 году задачами для Баку и Москвой будет исполнение ранее подписанных договорённостей.
«Прежде всего, это развитие основ нашего сотрудничества – экономических связей. Оформлены документы, есть программа взаимодействия до 2024 года. Есть план совместных действий по ключевым направлениям экономического сотрудничества, состоящий из пяти «дорожных карт». Это предстоит реализовывать. Главным венцом наших отношений, конечно же, будут политические связи», - подчеркнул посол.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»