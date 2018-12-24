Президент Азербайджана принял участие в открытии нового жилого комплекса для вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии нового жилого комплекса для вынужденных переселенцев, сообщает сайт главы государства.

Комплекс возведен на территории Абшеронского района и рассчитан на 1 тыс. семей.

Б.Рустамбеков