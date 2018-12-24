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Внешняя политика 24.12.2018 11:57

Первое заседание рабочей группы по реализации положений Конвенции по Каспию состоится в 2019 году – посол РФ в Азербайджане

Россия и Азербайджан рассматривают возможность создания морской транспортной линии по Каспийскому морю, заявил посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

«Подписание конвенции по статусу Каспия рассматривается в России, как историческое событие. В Азербайджане это тоже оценивается как важнейшее событие. Это дает нам возможность выполнять имеющиеся договоренности», - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку в понедельник.

По его словам, начинается период, когда помимо разработки некоторых положений по разграничению национальных участков, будет налажена работа по сотрудничеству. «Россия и Азербайджан задумались над тем, чтобы создать транспортную морскую линию по Каспийскому морю. В наших планах есть создание морского круизного туризма. Это принесет пользу экономике и туризму», - отметил он.

М.Бочарников добавил, что в 2019 году (в Баку – ИФ) состоится первое заседание рабочей группы высокого уровня по реализации положений Конвенции по Каспию.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]