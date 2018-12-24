ВТС между Москвой и Баку носит активный характер – посол РФ в Азербайджане

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников считает активным военно-техническое сотрудничество между Москвой и Баку.

«Сотрудничество в ВТС активное, министры обороны контактируют, начальники генштабов контактируют. Трижды Баку посещал с визитом глава Генштаба РФ, происходит обучение азербайджанских военнослужащих в военных вузах РФ, осуществляются заходы кораблей в порты Азербайджана», - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку в понедельник.

По его словам, западные санкции в отношении российских компаний, являются нелегитимными. «Они вводятся для того, чтобы обеспечить преимущество для бизнеса конкурентов. Санкции не являются тем фактором, на которых мы строим отношения с зарубежными странами. Мы исходим из национальных интересов и интересов друзей-партнеров», - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, как санкции против РФ отразятся на ВТС России с Азербайджаном.

Ф.Исазаде