ВТС между Москвой и Баку носит активный характер – посол РФ в Азербайджане

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников считает активным военно-техническое сотрудничество между Москвой и Баку.
«Сотрудничество в ВТС активное, министры обороны контактируют, начальники генштабов контактируют. Трижды Баку посещал с визитом глава Генштаба РФ, происходит обучение азербайджанских военнослужащих в военных вузах РФ, осуществляются заходы кораблей в порты Азербайджана», - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку в понедельник.
По его словам, западные санкции в отношении российских компаний, являются нелегитимными. «Они вводятся для того, чтобы обеспечить преимущество для бизнеса конкурентов. Санкции не являются тем фактором, на которых мы строим отношения с зарубежными странами. Мы исходим из национальных интересов и интересов друзей-партнеров», - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, как санкции против РФ отразятся на ВТС России с Азербайджаном.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»