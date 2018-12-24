Военная база в Колорадо готова предоставлять детям данные о перемещениях Санты

Несмотря на частичное прекращение работы правительственных учреждений в США из-за непринятого проекта временного бюджета, дети в США и во всем мире все-таки смогут получить информацию с военной базы в Колорадо о перемещениях Санта-Клауса в рождественскую ночь, сообщает в понедельник британская газета The Independent.

Американские военные подтвердили, что 1,5 тыс. волонтеров помогут поддержать традицию, закрепившуюся с 1955 года, в соответствии с которой Командование воздушно-космической обороны Северной Америки предоставляет детям информацию о перемещениях Санта Клауса в канун Рождества - 24 декабря.

Военнослужащие и волонтеры вечером 24 декабря соберутся на военно-воздушной базе Питерсон в Колорадо, чтобы отвечать на звонки.

"Мы используем радиолокационные системы, размещенные по всему миру, а также инфракрасные изображения со спутников, кроме того, у нас размещены камеры для отслеживания Санты по всему миру. Также мы используем истребители для сопровождения Санты", - рассказал майор Тодд Уолтер.

Традиция, по которой военные рассказывают детям о перемещениях Санта Клауса, родилась в США и Канаде в 1955 году, когда дети, разыскивавшие Санта Клауса, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс из-за ошибочного телефонного номера в местной газете. В тот вечер полковник ВС США Гарри Шуп вместо того, чтобы повесить трубку, приказал операторам отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому ребенку, который позвонит по этому номеру.

Некоторые дети, дозванивающиеся до военных, не только спрашивают о местонахождении Санты, но и передают списки пожеланий на праздник, сообщила агентству Associated Press волонтер Мэдисон Хилл.

"Это по-настоящему приобщает к духу Рождества", - добавила она.