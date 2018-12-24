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Дальнее зарубежье 24.12.2018 13:01

Недовольные экономической ситуацией жители Судана готовятся к новым акциям протеста

Сторонники оппозиции в Судане планируют на этой неделе новые акции протеста против социально-экономической политики правительства, сообщает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Телеканал напоминает, что демонстрации начались в прошлую среду после того, как власти Судана, имеющие дело с серьезными экономическими трудностями, объявили о троекратном повышении цен на хлеб. Демонстранты в свою очередь призывают к отставке суданского президента Омара аль-Башира, который руководит страной с 1989 года.

За пять дней протестов в столкновениях с полицией погибли не менее 10 человек.

В понедельник на акцию протеста намерены выйти врачи, которых не устраивает политика властей в сфере медицины. Эта демонстрация должна стать первой из целой серии протестов, о которых ранее объявила коалиция суданских профсоюзов.

Кроме того, ряд независимых профсоюзов призвал к всеобщей забастовке в среду.

"Аль-Джазира" отмечает, что хотя предыдущие акции протеста проходили сразу в нескольких местах, число демонстрантов в каждом случае не превышало, максимум, несколько тысяч человек. Однако нежелание демонстрантов прекратить акции, несмотря на применение полицией силы, указывает на серьезное недовольство правлением О.аль-Башира.

Телеканал напоминает, что Судан пытается справиться с последствиями отделения в 2011 года Южного Судана: в результате этого Судан потерял три четверти объема добычи нефти, поскольку основные нефтяные месторождения оказались на территории Южного Судана.

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Тэги: СУДАН, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]