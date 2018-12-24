Транспортные проекты дадут толчок торговле между Азербайджаном и РФ – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает стремительное развитие двусторонних российско-азербайджанских отношений в 2018 году.

«В этом году российско-азербайджанские отношения развивались очень стремительно. С президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы встречались шесть раз, в том числе и в рамках моего официального визита в Россию и его визита в Азербайджан, а также на международных мероприятиях», - подчеркнул И.Алиев в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, каждая из этих встреч оказалась результативной. «Я рад, что сегодня, как азербайджанские инвесторы, так и российские инвестируют в экономики наших стран, создаются очень льготные условия для увеличения товарооборота, для создания совместных производств», - отметил президент.

Как сказал И.Алиев, выработаны дорожные карты по развитию разных направлений взаимодействия.

«Я думаю, что серьезный толчок двусторонней торговле дадут наши совместные транспортные инициативы. Проект «Север-Юг» уже реализуется. И только в этом году мы видим десятикратный рост транзита через Азербайджан», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Баку и Москва комплексно относятся к развитию двусторонних отношений. «Мы комплексно относимся к нашим отношениям. Фундамент – это наша историческая дружба. На этом фундаменте мы построили очень серьезную базу политических отношений», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев