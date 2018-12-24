Лукашенко 25 декабря приедет в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает в понедельник госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

"Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах", - отметили в пресс-службе.