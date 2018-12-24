Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Дек 12° 27 Дек

Финансы 24.12.2018 12:41

ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 433 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 24 декабря провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 433 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона возросла до 8,92%", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


Похожие новости


Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении 662,5 млн манатов ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 17 декабря привлечь 350 млн манатов Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]