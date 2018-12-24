MIDA начнет 25 января продажу 174 квартир в семи домах в ЖК в Ясамале

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана планирует 25 января 2019 года начать продажу 174 квартир в семи домах в рамках строительства социального жилья в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении MIDA.

«Продажи 46 квартир в домах №1-5 и 128 квартир в домах №6-7 в Ясамальском жилищном комплексе в рамках программы льготного жилья стартуют 25 января и продлятся до 8 февраля 2019 года. Всего на продажу будут выставлены 174 квартиры полностью отремонтированные, меблированные, оснащенные комби-системой для отопления (включая сам комби-аппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа », - отмечается в сообщении.

По данным MIDA, генеральным подрядчиком строительства домов №1-5 является ООО «NN Group», домов №6-7 – «Huner-İnsaat». Строительно-монтажные работы в этих домах завершились 1 сентября.

Продажа квартир будет осуществляться только лицам, имеющим электронный кабинет в системе «Льготное жилье». Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.

В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 26,959 тыс. манатов за однокомнатную, 42,853 тыс. манатов - за двухкомнатную и 59,363 тыс. манатов – за трехкомнатную.

В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, однокомнатная квартира обойдется в 29,954 тыс. манатов, двухкомнатная - 47,614 тыс. манатов, трехкомнатная – 65,959 тыс. манатов. Размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовых.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов.

Н.Аббасова