Лукашенко в поздравлении Алиеву отметил доверительность белорусско-азербайджанского диалога на высшем уровне

Белорусско-азербайджанские отношения носят дух взаимопонимания и преумножают традиции дружбы между двумя народами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

"Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под вашим руководством курсом на строительство сильного и независимого государства", - отметил А.Лукашенко в послании, слова из которого приводит пресс-служба главы белорусского государства.

Он отметил, что "динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между двумя народами".

"Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран", - подчеркнул белорусский лидер.

И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.