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Внешняя политика 24.12.2018 13:04

Лукашенко в поздравлении Алиеву отметил доверительность белорусско-азербайджанского диалога на высшем уровне

Белорусско-азербайджанские отношения носят дух взаимопонимания и преумножают традиции дружбы между двумя народами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

"Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под вашим руководством курсом на строительство сильного и независимого государства", - отметил А.Лукашенко в послании, слова из которого приводит пресс-служба главы белорусского государства.

Он отметил, что "динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между двумя народами".

"Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран", - подчеркнул белорусский лидер.

И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]