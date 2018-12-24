Сотрудники спецподразделения отдела по борьбе с наркотиками полиции Турции в ходе совместной операции с сербскими и болгарскими коллегами перехватили партию наркотиков, в которой было 500 тыс. таблеток "экстази", сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

Сотрудники стамбульской полиции при содействии сербских и болгарских коллег перехватили грузовую фуру на сербско-болгарской границе. В грузовике, который направлялся из Нидерландов, было обнаружено 500 тыс. таблеток "экстази". Партия наркотиков должна была попасть в Турцию, говорится в сообщении.

В ходе операции один подозреваемый арестован.

В сообщении отмечается, что для турецких полицейских из отдела по борьбе с наркотиками эта была первая зарубежная операция.