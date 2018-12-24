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Регион 24.12.2018 13:35

Турецкие полицейские перехватили крупную партию "экстази" - СМИ

Сотрудники спецподразделения отдела по борьбе с наркотиками полиции Турции в ходе совместной операции с сербскими и болгарскими коллегами перехватили партию наркотиков, в которой было 500 тыс. таблеток "экстази", сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

Сотрудники стамбульской полиции при содействии сербских и болгарских коллег перехватили грузовую фуру на сербско-болгарской границе. В грузовике, который направлялся из Нидерландов, было обнаружено 500 тыс. таблеток "экстази". Партия наркотиков должна была попасть в Турцию, говорится в сообщении.

В ходе операции один подозреваемый арестован.

В сообщении отмечается, что для турецких полицейских из отдела по борьбе с наркотиками эта была первая зарубежная операция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, НАРКОТИКИ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]