Сотрудники спецподразделения отдела по борьбе с наркотиками полиции Турции в ходе совместной операции с сербскими и болгарскими коллегами перехватили партию наркотиков, в которой было 500 тыс. таблеток "экстази", сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.
Сотрудники стамбульской полиции при содействии сербских и болгарских коллег перехватили грузовую фуру на сербско-болгарской границе. В грузовике, который направлялся из Нидерландов, было обнаружено 500 тыс. таблеток "экстази". Партия наркотиков должна была попасть в Турцию, говорится в сообщении.
В ходе операции один подозреваемый арестован.
В сообщении отмечается, что для турецких полицейских из отдела по борьбе с наркотиками эта была первая зарубежная операция.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»