Алиев и Путин уверены в сохранении в 2019 году положительной динамики в отношениях Азербайджана и РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник в телефонном разговоре поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе разговора было отмечено, что азербайджано-российские отношения в 2018 году были очень плодотворным, состоялись взаимные визиты глав государств, контакты в рамках международных мероприятий повысили степень отношений на более высокий уровень», - отмечается в сообщении.

Главы государств также выразили уверенность, что в 2019 году будет продолжена положительная динамика двухстороннего сотрудничества, и «стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией будет развиваться».

Б.Рустамбеков