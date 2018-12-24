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Внешняя политика 24.12.2018 13:35

Алиев и Путин уверены в сохранении в 2019 году положительной динамики в отношениях Азербайджана и РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник в телефонном разговоре поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе разговора было отмечено, что азербайджано-российские отношения в 2018 году были очень плодотворным, состоялись взаимные визиты глав государств, контакты в рамках международных мероприятий повысили степень отношений на более высокий уровень», - отмечается в сообщении.

Главы государств также выразили уверенность, что в 2019 году будет продолжена положительная динамика двухстороннего сотрудничества, и «стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией будет развиваться».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]